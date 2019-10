Record battu ! Dans l'histoire du pays, jamais un gouvernement (de plein exercice) n'avait eu vie si courte. Après six jours, voilà Wilfried Martens contraint de présenter sa démission. Une surprise ? Pas vraiment. L'espérance de vie de son exécutif était brève.

Car depuis des semaines, rien n'allait plus au 16, rue de la Loi. Tous les dossiers s'embourbaient : exportations d'armes, réformes institutionnelles, radio-redevance... Et tout le monde s'opposait : sociaux-chrétiens et socialistes, idéalistes et réalistes, francophones et Flamands... Ces tensions ne révélaient-elles pas surtout la fin d'une certaine Belgique - et celle de celui qui l'incarnait au plus haut niveau depuis plus de dix ans ?

