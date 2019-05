4 mai 1939 : L'homme qui ne voulait pas mourir pour Dantzig

La formule fait mouche. Quatre-vingts ans plus tard, on s'en souvient. Et parfois même, on l'instrumentalise. "Les Français n'ont pas voulu mourir pour Dantzig, et maintenant ils ne veulent pas perdre leur temps pour Dantzig", lâchait en 2005 l'eurodéputé polonais Jacek Saryusz-Wolski. Mais que signifient vraiment ces mots ?

Marcel Déat, un socialiste pacifiste qui versera dans la collaboration. © Belgaimage