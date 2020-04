27 avril

ADOLF EICHMANN fait déporter 400 000 Juifs de Hongrie à Auschwitz - près de la moitié de leur population totale. Sous la régence de Miklós Horthy, la Hongrie est un état vassal du Reich. Toutefois, Hitler jugeant que les persécutions y sont menées avec trop peu de conviction, Eichmann veille à parachever l'essentiel de la tâche en moins de trois mois. Il supervise personnellement l'extraction de dizaines de kilos d'or et d'argent tirés des dents de ses victimes. A la libération de Budapest par les troupes russes, début janvier 1945, la capitale ne compte plus parmi ses habitants que 80 000 Juifs... Après sa condamnation à mort par Israël, en 1961, Eichmann note ces lignes dans son journal. "J'ai assisté à l'oeuvre épouvantable de la machine de mort. La plus énorme danse macabre de tous les temps - voilà ce que j'ai vu."JOUR J, les Alliés débarquent en Normandie. Leur marche sur Berlin est cependant beaucoup plus lente que prévu.LE CAMP DE MAJDANEK, à 2 km au sud de Lublin (Pologne), quartier général de l'Aktion Reinhard, fonctionna de 1941 à 1944 lors de la Shoah en Pologne. C'est le premier à être libéré par l'Armée rouge.A AMSTERDAM, Anne Frank et sa famille sont arrêtées et déportées à Auschwitz. Avec sa soeur Margot, Anne sera ensuite transférée au cours d'une marche de la mort vers le camp de Bergen-Belsen, en territoire allemand. Elle sera emportée par le typhus le 15 mars 1945. Transmis par les poux, le typhus est alors le plus grand fléau à l'intérieur du camp surpeuplé et sous-alimenté.LIQUIDATION FINALE du ghetto de ?ód?, le dernier à subsister en Pologne.SOULÈVEMENT D'UN SONDERKOMMANDO (" unités spéciales " de déportés affectés à la main-d'oeuvre des camps) à Auschwitz-Birkenau. Se sentant menacés d'être gazés à leur tour, ils réduisent en cendres les installations du crématoire IV. Les derniers déportés arrivent à Auschwitz le 28 octobre, 2 000 Juifs transférés depuis Theresienstadt. Le 30 octobre, les chambres à gaz sont actionnées pour la toute dernière fois. Le 18 janvier 1945, les survivants d'Auschwitz entament leur marche de la mort.