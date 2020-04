20 janvier

CONFÉRENCE DE WANNSEE (Allemagne). Dans une villa de la banlieue berlinoise, Reinhard Heydrich révèle les plans d'industrialisation de la "solution finale" à une bonne quinzaine de hauts gradés. A court terme, il compte organiser l'anéantissement de onze millions de Juifs. Adolf Eichmann l'assistera avec zèle dans cette tâche. Après la conférence, cognac et cigares seront offerts aux officiers.CAMPS D'EXTERMINATION La construction de ces camps se poursuit, surtout en Pologne. Belzec ouvre ses portes en mars, suivi de Sobibor en mai et Treblinka le mois suivant. Dans ces trois camps, les chambres à gaz sont initialement conçues pour l'emploi du monoxyde de carbone.HEYDRICH EST MORTELLEMENT BLESSÉ dans un attentat à Prague. Le commandement des opérations de liquidation échoit donc à Himmler qui inspectera une nouvelle fois les chambres à gaz d'Auschwitz les 17-18 juillet.LE 101e BATAILLON DE RÉSERVE de la police allemande poursuit les exécutions massives. Un ramassis hétéroclite de civils de tout acabit qui cherchent surtout à échapper au front. Ce 13 juillet, les " réservistes " ont notamment décimé le village polonais de Józefów, abattant près de 1500 Juifs. Une besogne acharnée, avec quelques brèves pauses pour se sustenter et reprendre des forces.ÉLIMINATION. En un mois, 170000 Juifs ont été éliminés dans et autour de Bialystok, dans la partie occupée de la Pologne. C'est en zone occupée que le génocide frappe avec le plus d'ampleur. En Ukraine, le ghetto de Mizotch est totalement anéanti. Et près de Berlin, au camp de Sachsenhausen, une révolte a éclaté contre les déportations à Auschwitz, qui tourne aussi au massacre.