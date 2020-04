30 janvier

LE FÜHRER PROPHÉTISE, dans un discours prononcé au Reichstag : "Si la juiverie financière internationale doit réussir une fois encore à plonger les nations dans une guerre mondiale, cela ne conduira pas à la victoire du judéobolchevisme, mais à l'anéantissement de la race juive sur tout le sol européen."INVASION DE LA POLOGNE. Deux millions de Juifs vivent encore dans le secteur sous contrôle nazi. Ils sont immédiatement condamnés au travail obligatoire, dès l'âge de 14 ans. Une fois maîtres de Varsovie, les Allemands regroupent aussitôt près de 330 000 Juifs - un tiers de la population - dans un quartier muré qui n'occupe pas plus d'un quarantième du territoire de la capitale. C'est le plus grand ghetto d'Europe. 5 000 personnes y meurent chaque mois, du simple fait de la surpopulation. "Ce n'est qu'en extirpant le peuple juif à la racine que la Pologne sera enfin débarrassée de la peste", lit-on en toutes lettres dans Der Stürmer, la revue de propagande nazie publiée par Julius Streicher.EN POLOGNE, tout Juif âgé de 6 ans ou plus est obligé de porter une étoile jaune hors de chez lui.