12-13 mars

L'ANSCHLUSS marque l'annexion de l'Autriche par le IIIe Reich. A Vienne, les seuls coups de feu que l'on entend sont ceux des Juifs qui ont opté pour le suicide. Himmler fait construire le camp de Mauthausen, près de Linz.LES AUTORITÉS NAZIES font apposer la lettre " J" sur les passeports de tous les citoyens d'origine juive.LES DÉPORTATIONS COMMENCENT. Hitler est contrarié parce que beaucoup de Juifs hésitent encore à quitter l'Allemagne nazie. Il fait embarquer plus de 17000 Juifs germano-polonais sur un premier convoi vers la Pologne, avec pour tout bagage une seule valise par personne. 4000 Juifs seront admis en Pologne, les milliers d'autres déplacés restant parqués pendant des mois dans le no man's land au bord de la frontière. Ils n'y ont pas tous survécu.LA NUIT DE CRISTAL. L'avant-veille, un diplomate de troisième rang a été blessé par un jeune réfugié germano-polonais dont la famille était coincée à la frontière polonaise. En réaction, une série d'effusions prétendument spontanées - dans les faits, rigoureusement préparées - réduit en cendres quelque 1 400 synagogues. Des milliers de magasins et entreprises appartenant à des Juifs sont vandalisés. Cette sinistre opération de terreur doit son nom aux rues allemandes jonchées de bris de verre. Nonante et une personnes seront assassinées lors de ce premier pogrom, et quelque trente mille Juifs déportés vers les futurs camps de la mort.