30 juin

LA NUIT DES LONGS COUTEAUX : répondant aux voeux de l'état-major conservateur et des grands patrons de l'industrie allemande, Hitler et le commandant SS Himmler mènent une purge sanglante contre les SA et leur chef Ernst Röhm, dont la rivalité leur fait de l'ombre.DÉCÈS DU PRÉSIDENT PAUL VON HINDENBURG. Le chancelier Hitler prend simultanément le commandement suprême des armées et le titre de Führer. Le cumul de ses fonctions est entériné par 90 % des votants lors d'un référendum organisé le même mois. Plus rien ne s'oppose au réarmement du pays.