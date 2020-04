30 janvier

LE PRÉSIDENT PAUL VON HINDENBURG, après maintes tergiversations, nomme Adolf Hitler chancelier du Reich. Tout en partageant l'aversion du " petit caporal de Bohème " pour la démocratie, le vieux Prussien n'apprécie guère sa haine contre les Juifs. Leur désaccord n'a pourtant rien d'insurmontable.

...

LE PRÉSIDENT PAUL VON HINDENBURG, après maintes tergiversations, nomme Adolf Hitler chancelier du Reich. Tout en partageant l'aversion du " petit caporal de Bohème " pour la démocratie, le vieux Prussien n'apprécie guère sa haine contre les Juifs. Leur désaccord n'a pourtant rien d'insurmontable.LE REICHSTAG BRÛLE. Le pyromane présumé, un communiste néerlandais nommé Marinus van der Lubbe, est arrêté sur les lieux. Pour les véritables auteurs de l'incendie, une demi-douzaine de paramilitaires de la SA (Sturmabteilung - " section d'assaut "), l'humble van der Lubbe est le parfait bouc émissaire, qui fournit au chancelier un bon prétexte pour instaurer l'état d'urgence. En mars, lors des dernières élections libres sous Hitler, le NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) devient le premier parti du pays avec 44 % des voix.HEINRICH HIMMLER ouvre le premier camp de concentration à Dachau, près de Munich, bientôt suivi par ceux de Buchenwald près de Weimar, et Sachsenhausen et Ravensbrück dans la région de Berlin. Fondation de la Gestapo (Geheime Staatspolizei - " police secrète d'Etat ").LE BOYCOTT DES COMMERCES et entreprises juifs est décrété par les nazis, de même que les critères d'appartenance à la race " aryenne". Tous ceux qui n'en font pas partie - soit en première instance, les Juifs, mais aussi les Tziganes et d'autres catégories de "marginaux " - sont progressivement exclus de la vie sociale allemande. Bannis des cercles artistiques reconnus, les Juifs ne sont plus autorisés à étudier à l'université ni à posséder des terres. Ils perdent tout droit à l'assurance maladie, à la représentation syndicale et sont interdits de fonction publique. Ils ne peuvent plus exercer dans la presse officielle ni dans l'enseignement "aryen". Et ainsi de suite... A ce détail près, ils ne seront chassés de l'armée allemande qu'en mai 1935.