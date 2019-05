Après une carrière avortée dans le football, les trottinettes: l'ex-star du sprint Usain Bolt a lancé mercredi un service de trottinettes électriques en libre-service à Paris, mode de transport que la capitale française peine à encadrer.

"J'ai voyagé à travers le monde pendant des années, j'ai vu tellement d'embouteillages, j'ai vu le besoin pour ce genre de trottinettes", a dit dans un entretien à l'AFP le cofondateur et ambassadeur de la marque Bolt Mobility. "Avec moins de voitures et plus de trottinettes, ce serait plus sûr et plus facile de circuler", a-t-il affirmé. Quelques 450 trottinettes siglées de son nom, dotées "d'un châssis en aluminium et de deux repose-pieds conçus pour maximiser l'équilibre et le contrôle", devraient être déployées dans les prochains jours à Paris et "sur l'ensemble de la région parisienne", selon un communiqué de l'entreprise, dans laquelle Usain Bolt a une participation.