Tous deux très actifs sur la scène internationale, Charles Michel et Ursula von der Leyen laissent peu de visibilité à Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, septuagénaire ombrageux et incontrôlable.

L'Europe, quel numéro de téléphone ? La boutade prêtée à Henry Kissinger, qui l'aurait utilisée en 1970 pour moquer le manque de cohésion et de visibilité de l'Union européenne sur la scène internationale, a fait florès et reste d'actualité. Qui représente aujourd'hui les Vingt-Sept dans le monde ? La structure institutionnelle actuelle prévoit que la présidence de la Commission européenne partage cette prérogative avec le président permanent du Conseil et le haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. La répartition des rôles et le degré de collaboration au sein de cette " trinité " diplomatique européenne a évolué depuis sa mise en place, il y a dix ans. La personnalité des titulaires successifs des trois postes clés y est pour beaucoup. Selon nos sources au sein des institutions européennes, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, président du Conseil européen, tous deux très actifs sur la scène internationale depuis leur entrée en fonction, le 1er décembre dernier, ont largement éclipsé le troisième mousquetaire, le haut représentant Josep Borrell, 72 ans, ancien président du Parlement européen et ex-chef de la diplomatie espagnole.

Début janvier, le successeur de Donald Tusk s'est entretenu avec les présidents iranien, turc et égyptien en vue de favoriser une désescalade en Libye et au Proche-Orient. Surtout, c'est lui qui, après l'annonce du très controversé " plan Trump " visant à " régler " le conflit israélo-palestinien, a forcé l'unité européenne. Pour éviter des réactions en sens divers, il a appelé le Hongrois Viktor Orban et d'autres leaders d'Europe centrale et orientale susceptibles de s'aligner sur Washington, contournant les représentants permanents des Etats membres. " L'ambition, le dynamisme et l'ouverture au dialogue de Charles Michel ont leur importance, mais plus que sa personnalité et son engagement proeuropéen, c'est sa fonction qui conditionne son influence, précise un haut fonctionnaire européen. Le poste qu'il occupe exige un réel activisme pour que la machine européenne fonctionne. Le Conseil européen dicte les priorités politiques pour tous, qu'ils soient chefs d'Etat et de gouvernement, présidente de la Commission, haut représentant pour les relations extérieures ou négociateur européen du Brexit. " Ursula von der Leyen a, elle, placé son mandat sous le signe de la géopolitique. La cheffe de l'exécutif européen veut faire du renforcement de l'Europe dans le monde une priorité. Début décembre, quelques jours après sa prise de fonction, elle se rendait en Ethiopie pour discuter, au quartier général de l'Union africaine, des questions de migrations et du soutien européen aux opérations sécuritaires africaines. Pour son premier déplacement de l'année 2020, elle a choisi Londres, Brexit oblige, emmenant avec elle Michel Barnier, le négociateur européen en charge des futures relations commerciales avec le Royaume-Uni. Le 11 décembre dernier, avant même que les commissaires de son collège aient achevé de constituer leurs cabinets, la chrétienne-démocrate allemande a lancé le " pacte vert " pour le climat. Cette nouvelle dynamique, qui offre un cap au projet européen, l'a mise sous les projecteurs en Europe et au-delà. Beaucoup plus discrets ont été les premiers pas de Josep Borrell dans son costume de haut représentant aux relations extérieures. Le socialiste espagnol a de grandes qualités - c'est un politicien expérimenté et polyglotte -, mais aussi des défauts : une tendance à jouer " perso " et une grande gueule. " Le politiquement correct n'est pas son fort et cela peut déranger ", reconnaît un eurocrate espagnol. " Ses déclarations à l'emporte-pièce lui valent beaucoup d'inimitiés à Washington et à Moscou ", note le correspondant de presse européen Christian Spillmann. Ce handicap pourrait conduire Ursula von der Leyen à le " contourner ", si nécessaire. Les maladresses verbales du haut représentant ont déjà contraint la Commission européenne, dont il dépend, à prendre ses distances. En décembre, Josep Borrell avait critiqué l'application, par la justice belge, du mandat d'arrêt européen. Le chef de la diplomatie européenne avait reproché aux " autorités judiciaires flamandes " (sic) de n'avoir toujours pas livré à Madrid Natividad Jauregui, une Basque soupçonnée d'un crime de l'organisation terroriste ETA. L'exécutif européen a qualifié cette déclaration d'" avis personnel ". Nouveau dérapage début février : lors d'un débat au Parlement européen, le chef de la diplomatie de l'Union a mis en doute le sérieux de l'engagement des jeunes manifestants mobilisés autour de Greta Thunberg. Il les a accusés de ne pas réaliser le coût des mesures nécessaires pour stopper le réchauffement climatique, épinglant au passage ce qu'il appelle un " syndrome Thunberg ". Au moment même où la Commission von der Leyen affiche comme priorité des priorités son Green Deal visant à la neutralité carbone de l'Union en 2050, cette sortie n'a pas manqué de susciter des remous dans les rangs des eurodéputés Verts. Le haut représentant a dû présenter des excuses. Quelle marge de manoeuvre Ursula von der Leyen va-t-elle laisser à ce septuagénaire socialiste ombrageux et incontrôlable ? " Devenue présidente de la Commission par la volonté du tandem Macron-Merkel, elle n'a pas été épargnée par la famille socialiste européenne, rappelle un eurodéputé. Le groupe socialiste n'a pas digéré l'éviction, par le Conseil européen, du Néerlandais Frans Timmermans, leur candidat au poste de président de la Commission. Hériter de la fonction assez fictive de chef de la diplomatie européenne a été, pour les socialistes, deuxième groupe le plus important du Parlement européen, une maigre consolation. " Le poste de haut représentant, auquel on a accolé le titre de " vice-président de la Commission européenne ", est, en réalité, un strapontin, un faux top job. " La voix du HighRep ne porte que si les Vingt-Sept sont d'accord entre eux, indique un diplomate européen. Le cas libyen est révélateur de l'impuissance de l'Europe quand elle est divisée : dans cette guerre civile, la France et l'Italie, pays de l'Union, soutiennent des belligérants différents ! " Faite de déplacements incessants, la charge du haut représentant est épuisante et peu gratifiante. Il court le monde, mais doit aussi présider des réunions ministérielles (Affaires étrangères, Défense, Développement) et l'Agence européenne de Défense. Le chef de la diplomatie européenne est l'un des subalternes de la présidente de la Commission et un représentant du Conseil. Son influence politique est quasi nulle et son budget est géré par la Commission. Josep Borrell lui-même ne se fait aucune illusion : il estime que l'Union n'a pas de politique étrangère commune et se contente d'entretenir des relations avec des pays étrangers. " Chaque jour, les services du haut représentant publient quatre ou cinq communiqués sur telle ou telle situation dans le monde et des photos du chef de la diplomatie européenne avec des leaders de tous pays, mais cela ne constitue pas une politique étrangère européenne ", convient notre source diplomatique. Créée il y a dix ans, l'administration du haut représentant, le Service européen pour l'action extérieure (Seae) - 140 délégations, 5 600 agents -, est un corps diplomatique plus symbolique qu'efficace. " Il n'est pas devenu un vrai corps européen, admet l'un de ses agents. Les Etats membres sont responsables de ce dysfonctionnement. Un gros tiers des diplomates du Seae, ceux qui occupent les plus hauts postes, ne sont pas des permanents. Ils sont détachés par leur ministère. C'est une parenthèse dans leur carrière nationale. Ces diplomates gardent en tête les intérêts de leur pays, même si certains de ceux qui ont été envoyés à Bruxelles demandent à prolonger leur détachement, séduits par la qualité de vie dans la capitale belge. " Federica Mogherini, la haute représentante au cours des cinq dernières années, avait néanmoins réussi à redonner un visage à la diplomatie européenne. Et à faire oublier celle qui a occupé le poste de 2009 à 2014, la Britannique Catherine Ashton, invisible et moquée pour son manque de charisme. Certes, le bilan de l'Italienne est maigre : l'accord sur le nucléaire avec le régime de Téhéran a été torpillé par Donald Trump, les relations entre la Serbie et le Kosovo sont redevenues polaires et la haute représentante a été peu à peu mise à l'écart des dossiers chauds (conflit en Libye, tensions entre la Russie et l'Ukraine, relations transatlantiques). Ils ont été traités directement par les capitales des grands pays européens ou par le président de la Commission (Jean-Claude Juncker était l'interlocuteur de Donald Trump). Mais Federica Mogherini a évité les gaffes et les médias l'ont plutôt épargnée. Si la Commission a pris un coup de jeune avec le remplacement de Jean-Claude Juncker par Ursula von der Leyen, la diplomatie européenne, elle, a pris un coup de vieux avec l'arrivée de Josep Borrell.