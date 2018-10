Un mort dans une fusillade dans un bar à Toulouse

Un homme de 35 ans a été tué et deux autres ont été blessés par balle, dont un grièvement, lors d'une fusillade qui a eu lieu lundi dans un bar d'un quartier sensible de Toulouse, a-t-on appris auprès du parquet et des pompiers. Toutes les pistes sont explorées, mais le procédé ressemble à un règlement de comptes dans le milieu du trafic de drogue.