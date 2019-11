Malgré leur essoufflement, les "gilets jaunes" - dont la révolte née d'une taxe sur le carburant avait ébranlé le mandat d'Emmanuel Macron - espèrent se relancer ce week-end en France, un an après le début de ce mouvement social inédit.

Le 17 novembre 2018, 282.000 personnes selon les autorités, chasuble fluo sur le dos, répondaient en France à un appel lancé sur Facebook, hors de tout cadre politique ou syndical, et investissaient des centaines de ronds-points, symboles de la France périurbaine au pouvoir d'achat en berne.

Le même jour, à Paris, certains bloquaient une partie des Champs-Élysées, une avenue devenue ensuite emblématique des samedis de manifestations jusqu'à son interdiction mi-mars 2019 par les autorités: un "acte" des "gilets jaunes" avait été marqué par le saccage de l'avenue.

Ce week-end, pour marquer le coup de cet "acte 53", de multiples appels à manifester ont été lancés partout dans le pays - plus de 270 actions sont annoncées - et plusieurs milliers de personnes sont attendues à Paris, selon une source sécuritaire.

Suffisant pour raviver la flamme? Depuis le printemps, la mobilisation dans la rue n'a cessé de décroître, pour ne plus réunir que quelques milliers de manifestants lors des derniers week-ends.

Difficile à prévoir, la mobilisation de samedi tient les autorités en alerte. Sur l'ensemble du territoire, elles s'attendent à "une mobilisation importante mais pas comme celles que nous avons pu enregistrer en décembre ou janvier", au plus fort du mouvement qui a ébranlé le pouvoir.

- Objectif Champs-Élysées ? -

Dans la capitale, les autorités ont multiplié les périmètres interdits à la manifestation, notamment autour des Champs-Elysées, pour tenter d'éviter de revivre violences et saccages. Certains "gilets jaunes" veulent néanmoins retourner sur la célèbre avenue, théâtre de plusieurs temps forts du mouvement.

L'événement le plus suivi sur Facebook, qui rassemble plus de 5.300 participants et 7.000 personnes, annonce notamment un "anniversaire sur les Champs-Élysées" dès 10H00 (09h00 GMT).

L'une des figures emblématiques de la contestation, Éric Drouet a publié une vidéo pour proposer aux manifestants un rassemblement à pied non déclaré, "hors de la zone interdite" dans un lieu encore non déterminé, qui les mènerait ensuite sur l'avenue "sans signes distinctifs, ni gilets jaunes".

Plusieurs actions de blocage sont annoncées dans des "temples de la consommation". Un magasin Carrefour doit être visé et d'autres occupations sont annoncées chez Ikea, Nike, H&M et dans un Apple Store.

"Il est fort possible que la mobilisation soit éclatée", confie à l'AFP Jean-François, militant de la gauche radicale. Pour lui, le mouvement "revient à ses origines avec l'occupation des ronds-points dans toutes les régions de France", à cause de la "répression violente des manifestations".

Des rassemblements sont programmés dans plusieurs grandes villes. Des appels à réinvestir les ronds-points, avec ou sans blocages, ont également été lancés. Au plus fort de la crise, en 2018, les blocages de ronds-points se comptaient par centaines en France.

Dimanche, des rassemblements sont aussi annoncés à Paris et en province. Un hommage sera notamment organisé à Pont-de-Beauvoisin (sud-est), en mémoire d'une manifestante tuée au premier jour des manifestations, après avoir été percutée par une voiture sur un rond-point.

Au plus fort de la crise, en décembre 2018, M. Macron était apparu sonné par la violence du rejet de sa personne lors des manifestations. Ayant désormais surmonté la tempête, il s'apprête à ouvrir la deuxième partie de son mandat en gardant "l'énergie vitale" de "transformer le pays". Mais avec "plus de patience et d'écoute", a-t-il assuré récemment.

Une majorité de Français restent cependant dubitatifs, doutant de sa capacité à changer, selon plusieurs sondages, malgré les 17 milliards d'euros d'aides et de baisses d'impôts annoncés par le président pour tenter de désamorcer la crise.