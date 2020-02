La tempête Ciara a fait un mort en Suisse, portant à huit au moins le nombre de personnes tuées en Europe en raison des vents violents et des intempéries qui ont balayé une grande partie du continent.

Il s'agit d'un automobiliste de 36 ans, dont la voiture a été heurté par la remorque d'un camion déportée par le vent, près de Fribourg (ouest) lundi. Trois autres personnes ont été blessées dans cet accident, selon les médias suisses.

Dans la nuit de lundi à mardi des rafales atteignant jusqu'à 202 km/h ont également été enregistrées dans le canton d'Uri (centre), selon les services météorologiques, avant une diminution des vents mardi.

Une ligne à haute tension a été arrachée dans la nuit dans le canton de Nidwald (centre), provoquant un début d'incendie de forêt rapidement maîtrisé. Un quartier proche a été privé d'électricité.

Ailleurs en Europe, Ciara a fait depuis dimanche au moins sept morts et plusieurs blessés, entraînant sur son passage des centaines d'annulations de vols et de trains et privant des milliers de foyers d'électricité.

