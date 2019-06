Suisse: pourquoi elles prendront part à la "grève des femmes" ce vendredi

La Suisse va connaître une grève des femmes historique ce vendredi 14 juin. Un appel à cesser le travail et à défiler a été lancé. L'agence Reuters a rencontré neuf femmes qui vont prendre part à cet évènement. Elles parlent de leurs préoccupations, y compris la nécessité de l'égalité des salaires et des droits à la retraite et d'une action contre la discrimination et le harcèlement sexuel.