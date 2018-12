Strasbourg : "La motivation terroriste de l'acte n'est pas encore établie"

"La motivation terroriste" de l'attaque de Strasbourg, qui a fait deux morts et 14 blessés, "n'est pas encore établie" mercredi matin, a déclaré sur France Inter le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez, invitant à la "plus grande prudence" sur la qualification des faits. Selon les médias de l'Hexagone, l'auteur est Chérif C., né à Strasbourg et âgé de 29 ans.