Avec sa très importante communauté turque, la métropole européenne est au coeur de la stratégie d'influence du président Erdogan.

Une quinzaine d'adolescents s'égaillent à la sortie du collège privé Eyyûb Sultan. Les garçons, en tee-shirt, jean et baskets, se regroupent autour d'un scooter. Les filles discutent entre elles, téléphone mobile à la main. Elles arborent pour la plupart un foulard et une robe longue aux couleurs vives, à la mode traditionnelle turque. A côté du collège se dresse un énorme chantier. Celui de la future grande mosquée Eyyûb Sultan, qui pourrait ouvrir ses portes en 2023. Enfin, si les finances sont au rendez-vous : le budget initial de 20 millions d'euros a déjà atteint les 32 millions... De style ottoman, la mosquée pourra accueillir 2 500 fidèles, dans une salle de prière de 900 mètres carrés et un patio de 1 000 mètres carrés, entourés de locaux socioculturels, d'un restaurant... Ses deux minarets culmineront à 36 mètres de hauteur dans le quartier de la Meinau, près du stade de football du Racing Club de Strasbourg.

...