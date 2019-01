Socrate et les "fake news" : pourquoi s'en inspirer aujourd'hui ?

Il n'a rien écrit, à une époque si prolixe en doctrines. C'est par ses disciples qu'on le connaît, lui et sa pensée. Des témoins guidés par l'amour ou par la haine. L'historien Xénophon, par exemple, campe un Socrate imbibé de lieux communs. L'auteur comique Aristophane, le seul qui a écrit du vivant de Socrate, le dépeint comme la caricature de l'intellectuel, avide, pauvre et affamé, et Aristoxène de Tarente comme un " maître en canailleries ". Reste Platon, qui demeure la source majeure, non sans y ajouter une touche personnelle qui se mélange à l'apport socratique.

