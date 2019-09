La question de la transmission est au coeur des ouvrages de Ginette Kolinka, sur sa déportation à Birkenau, et d'Elie Buzyn, rare adolescent rescapé d'Auschwitz. De l'urgence de témoigner à celle de perpétuer le souvenir.

L'inéluctable épreuve du temps ravive, septante-cinq ans après la libération des camps nazis, la question du devoir de mémoire de l'Holocauste. Ce défi de la transmission, à un moment de l'histoire européenne où pullulent à nouveau les paroles et les actes antisémites et racistes, figure au coeur des ouvrages de deux rescapés des chambres à gaz, Ginette Kolinka et Elie Buzyn.

...