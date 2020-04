Les dirigeants européens se réunissent ce jeudi pour discuter une fois de plus de l'aide aux pays du sud de l'Europe qui sont durement touchés. Que signifie encore la solidarité ?

Dans la détresse, on apprend à connaître ses amis, dit-on, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Même dans les bons moments, on apprend à connaître ses amis, mais on leur accorde moins d'attention. Les problèmes auxquels l'Union européenne est confrontée aujourd'hui l'illustrent bien. La survie de l'UE est menacée. Non seulement parce que les pays riches du nord de l'Europe sont réticents à prêter main-forte aux pays du sud de l'Europe, qui sont dans une situation difficile avec la crise du coronavirus, mais aussi parce que les pays du sud de l'Europe n'ont pas pris les précautions nécessaires quand ils n'étaient pas encore en difficultés.Selon le Fonds monétaire international (FMI), l'économie mondiale, qui affiche une croissance négative de 3%, connaît actuellement sa pire récession depuis la Grande Dépression des années 1930. Dans les pays riches, l'activité économique devrait chuter de 6 % cette année. Certains de ces pays seront encore plus touchés. L'Italie, en particulier, sera durement touchée - et avec un taux d'endettement de 136% du produit intérieur brut (PIB), elle n'était déjà pas en position enviable. Selon le FMI, le PIB de l'Italie devrait se contracter d'environ 10 %, tandis que la dette devrait augmenter d'environ 20 %. En conséquence, le ratio de la dette (ratio dette/PIB) devrait passer à 180 %. Pour la Belgique, le FMI prévoit une contraction de 6% du PIB, tandis que la Banque nationale et le Bureau du plan voient notre dette publique passer de 100 à 115 %.L'Italie a demandé à plusieurs reprises l'aide des autres États membres européens. Les gouvernements allemand et néerlandais ne sont guère enclins à y répondre sérieusement. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a averti à plusieurs reprises ces dernières semaines que le projet européen est en danger parce que les pays riches du nord de l'Europe sont trop peu solidaires avec les pays faibles du Sud, tels que l'Italie et l'Espagne. Il s'agit d'un réel danger.Le président français Emmanuel Macron a déjà indiqué que c'est l'heure de la vérité pour l'UE : "nous sommes à un moment de vérité qui consiste à savoir si l'Union européenne est un projet politique ou un projet de marché uniquement. Les populistes gagneront en Italie, en Espagne et peut-être en France si l'Union européenne ne parvient pas à se montrer solidaire à l'égard des pays du bloc les plus éprouvés par l'épidémie du coronavirus." Et cela pourrait signifie la fin de l'UE. Pour Macron, lui-même à la tête d'un pays aux piètres prestations financières et économiques, l'UE est "un projet politique, d'abord, où l'humain est au premier chef, et où il y a des notions de solidarité qui se jouent."Ces pays riches du nord de l'Europe indiquent toujours que la solidarité signifie aussi que, dans les périodes de prospérité, les pays essaient de mettre de l'ordre dans ses finances publiques. Il y a certainement quelque chose à dire à ce sujet. L'Italie n'a pas réussi à le faire. Tout comme la France et la Belgique. Malgré les avertissements répétés de l'Europe. Il ne faut pas oublier non plus que les pays riches du nord de l'Europe ont profité des pays pauvres du sud de toutes sortes de façons - et certainement depuis l'introduction de l'euro. En outre, ces dernières décennies, les Pays-Bas se sont révélés un paradis fiscal pour les multinationales, ce qui a privé les autres États membres d'une grande partie de leurs recettes fiscales. Ce n'est pas très solidaire de la part de nos voisins du nord.Ce jeudi, les dirigeants européens tiendront un sommet virtuel où tout cela sera remis sur la table et où l'avenir de l'Europe sera discuté. Maintenant que nous sommes dans la pire récession depuis la Grande Dépression, les pays riches européens ne devraient pas hésiter à manifester leur solidarité avec les pays qui sont dans une crise économique et humanitaire très profonde. Ils doivent le faire par humanité. S'ils ne le font pas, ils doivent le faire dans leur propre intérêt : sans l'Union européenne, tout le monde perd.