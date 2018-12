Rétro 2018 : le Brexit ou l'impossible accord

Le Brexit recèle des certitudes. Il aura lieu le 29 mars 2019. Et Theresa May en restera l'emblème, malheureuse ou miraculée, pour l'histoire. A part cela, prévalent les doutes et les interrogations. Quand, à la mi-novembre, est présenté l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union au terme de deux ans de tractations, les Européens, le négociateur en chef Michel Barnier en tête, ne cachent pas leur soulagement : ils ont conclu " le meilleur accord qui soit e...