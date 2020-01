La mobilisation contre la réforme des retraites en France a atteint jeudi le record de la plus longue grève en continu dans les transports depuis plus de 30 ans, sans perspective de résolution de ce conflit social.

L'opposition au projet gouvernemental de "système universel" de retraite par points, qui a débuté le 5 décembre, se traduit par une grève qui perturbe principalement la circulation des trains à travers la France et les transports publics en région parisienne.

Jeudi, au 29ème jour du mouvement, cette mobilisation a atteint le record de la plus longue grève à la SNCF, la compagnie ferroviaire nationale, dépassant celle de 1986-87. Elle est aussi plus longue que la grève menée en 1995 contre un projet de réforme des retraites des fonctionnaires, auquel le gouvernement d'alors avait fini par renoncer.

Un train à grande vitesse sur deux en moyenne circulait jeudi dans le pays. Pour les retours du weekend correspondant à la fin des congés de fin d'année, la SNCF prévoit de faire circuler deux TGV sur 3.

Le système de retraite est un sujet éminemment sensible en France, la population restant attachée à un système par répartition jusqu'à présent réputé comme l'un des plus protecteurs au monde.

Le système à points voulu par le gouvernement vise à fusionner les 42 régimes existants, dont des régimes spéciaux qui permettent notamment aux conducteurs de train de partir plus tôt. L'exécutif promet un dispositif "plus juste", quand les opposants à la réforme redoutent une "précarisation" des retraités, avec un départ plus tardif et des pensions plus basses.

Les syndicats contestataires n'ont pas été apaisés par les voeux adressés aux Français mardi par le président Emmanuel Macron, durant lesquels il a affirmé que la réforme serait "menée à son terme" et appelé le gouvernement à "trouver un compromis rapide" avec les organisations syndicales.

Les syndicats espèrent un rebond de la mobilisation dès lundi. Le secrétaire général de la CGT, en tête de la contestation, Philippe Martinez, a appelé le 1er janvier "tous les Français à se mobiliser, à aller aux manifestations et à se mettre en grève".

La concertation entre le Premier ministre Edouard Philippe et les syndicats doit reprendre mardi. Une journée de mobilisation nationale contre le projet est annoncée pour le 9 janvier.

Dans le secteur pétrolier, la CGT Chimie a appelé à un durcissement du mouvement à partir de mardi, avec des blocages des raffineries, terminaux pétroliers et dépôts pendant quatre jours.