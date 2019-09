L'âge moyen de la population habitant l'Union européenne s'élevait l'année dernière à 43,1 ans, selon le dernier recensement effectué par Eurostat, l'organisme européen de statistiques. Les départements français de Mayotte et de Guyane comptent la population la plus jeune avec une moyenne respective de 18,1 ans et 26,1 ans.

Eurostat a recensé l'âge moyen de la population dans les 28 Etats membres de l'Union auropéenne. Les régions les plus jeunes sont deux départements français d'outre-mer (Mayotte et la Guyane), suivis de cinq régions anglaises comptant une forte population étudiante : Nottingham (29,9 ans), Manchester (30,0 ans), Tower Hamlets (est de Londres, 31,2 ans), Leicester (31,8 ans) et Southampton (32,2 ans).

L'arrondissement de Furnes (Flandre occidentale) compte à l'inverse une population moyenne particulièrement âgée (53,8 ans). Seuls la région grecque d'Evrytania (55,0 ans) et le district allemand de Suhl (54,3 ans) ont une population encore plus âgée. Furnes est également le seul arrondissement belge à compter une population moyenne âgée de plus de 50 ans.

Les arrondissements de la Côte comptent en moyenne la population la plus âgée du pays avec également Ostende (49,2 ans) et Bruges (47,5 ans). La Région de Bruxelles-Capitale compte la population moyenne la plus jeune de Belgique (35,8 ans) devant les arrondissements de Bastogne (38,3 ans) et d'Arlon (39,0 ans). Ces trois arrondissements sont les seuls du pays à compter un âge moyen inférieur à 40 ans.