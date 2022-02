Le président autrichien a promulgué vendredi la loi sur la vaccination obligatoire contre le coronavirus, ouvrant la voie à son entrée en vigueur dimanche, une mesure inédite au sein de l'Union européenne (UE).

"Alexander Van der Bellen a promulgué aujourd'hui à midi la loi fédérale sur l'obligation de vaccination contre le Covid-19", a annoncé la présidence dans un communiqué. Elle doit encore être publiée au Journal officiel, avant son instauration effective dimanche, selon l'agence de presse APA. Le Parlement avait adopté le texte le 20 janvier à une large majorité, seule l'extrême droite votant contre. L'ensemble des résidents de plus de 18 ans dans ce pays de 8,9 millions d'habitants sont concernés, à l'exception des femmes enceintes, de ceux qui ont contracté le virus il y a moins de 180 jours et enfin de ceux qui peuvent se faire exempter pour raisons médicales.

Les contrôles ne débuteront que mi-mars : des sanctions pourront alors être appliquées, pour un montant variant de 600 à 3.600 euros mais elles seront levées si le contrevenant se fait vacciner dans les deux semaines. Plus de 60% des Autrichiens soutiennent la mesure d'après une récente enquête, mais de larges pans de la population y restent fermement opposés.

Pendant plusieurs semaines, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue depuis l'annonce du projet en novembre pour dénoncer une mesure jugée radicale et liberticide. Des critiques ont aussi émergé sur le sens de la loi face à la moindre gravité du variant Omicron et l'explosion du nombre de cas.

Le gouvernement a d'ailleurs annoncé dans le même temps un prochain assouplissement des restrictions sanitaires, y compris à l'encontre des non-vaccinés, aujourd'hui exclus des restaurants, lieux culturels et sportifs. Mais pour le ministre de la Santé Wolfgang Mückstein, la vaccination obligatoire vise à protéger contre "les nouvelles vagues", "à lutter contre les nouveaux variants" qui pourraient apparaître dans les mois à venir, a-t-il expliqué jeudi sur Twitter.

Moins de 70% de la population ont un schéma vaccinal complet (avec l'obligation dans la plupart des cas de présenter trois doses), un pourcentage inférieur à celui de la France ou de l'Espagne et qui a baissé à la suite de la récente expiration de nombreux certificats. Le pass vaccinal s'impose dans un nombre croissant de pays pour certaines professions ou activités mais la vaccination anti-Covid obligatoire pour tous demeure, elle, une exception.

