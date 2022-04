Jour J pour le débat présidentiel: cinq ans après, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent ce mercredi soir pour le duel incontournable de l'entre-deux-tours de la présidentielle, mais avec un écart plus serré qu'en 2017.

Cinq ans après, Emmanuel Macron et Marine le Pen se retrouvent ce mercredi sur un plateau télévisé pour un débat d'entre deux tours, rendez-vous incontournable des présidentielles françaises. À quatre jours du deuxième tour, les scores semblent beaucoup plus serré qu'en 2017, même si les sondages donnent régulièrement Emmanuel Macron vainqueur entre 53 et 56%.

Les chaînes qui le diffusent

Le débat d'entre-deux tours sera diffusé à 21 h sur TF1 et France 2. Il sera animé par deux journalistes qui représenteront leurs chaînes, Gilles Bouleau pour TF1 et Léa Salamé pour France 2 et devrait durer 2 h 30.

BFMTV, Public Sénat-LCP ou encore CNews ont annoncé qu'elles diffuseront aussi le débat après avoir acheté les droits de retransmission. Plusieurs stations de radio ont aussi décidé de le retransmettre en direct.

Plusieurs chaines Twitch ont également le droit de diffusion, notamment Samuel Étienne ou HugoDécrypte. Au milieu d'un plateau circulaire de la Plaine Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront installés sur deux bureaux face-à-face situés à 2 m 50 de distance l'un de l'autre. 23 caméras sont disponibles sur le plateau qui fait plus de 1 000 m2.

Les thématiques

Après moult tractations et tirages au sort, c'est le pouvoir d'achat, thème phare de la campagne de la candidate d'extrême droite, qui ouvrira le bal. Et ce sera Marine le Pen, placée à droite de l'écran, qui prendra la parole en premier et en dernier, ont indiqué TF1 et France 2. Outre le pouvoir d'achat, chacun des thèmes abordés - sécurité, jeunesse, international, compétitivité, environnement, modèle social, gouvernance - aura "un temps donné" de parole afin d'éviter qu'il ne soit escamoté, a expliqué le patron de l'information de France Télévisions Laurent Guimier. Huit thèmes seront donc abordés, de vingt minutes chacun.

En 2017, près de 16,5 millions de téléspectateurs avaient regardé le débat de l'entre-deux tours, déjà entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sur l'ensemble des chaînes qui le diffusaient. Le débat d'entre-deux tours en France est devenu depuis 1974 un exercice obligé, empreint d'une certaine dramaturgie et qui a fait les grands moments de l'histoire politique à la télé.

