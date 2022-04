Macron vs. Le Pen: l'un sortira vainqueur ce soir, tandis que l'autre repartira bredouille. Les deux candidats ont néanmoins vu grand pour fêter leur victoire potentielle.

Le président sortant Emmanuel Macron a prévu de s'exprimer à Paris au pied de la tour Eiffel, sur le Champ-de-Mars. En 2017, au soir du second tour, il avait pris la parole sur l'esplanade du Louvre, après s'être vu refuser l'autorisation de le faire au Champ-de-Mars.

Marine Le Pen a, elle, prévu de rejoindre à Boulogne-Billancourt les 13 bus de sa campagne floqués à son effigie, pour ensuite converger avec le convoi vers Paris et déambuler à travers des "lieux symboliques du lien entre le peuple et l'État", comme l'Arc de Triomphe, la place de la Bastille ou celle de la République. La destination finale sera la place de la Concorde, où la foule pourra se réunir.

Le président sortant Emmanuel Macron a prévu de s'exprimer à Paris au pied de la tour Eiffel, sur le Champ-de-Mars. En 2017, au soir du second tour, il avait pris la parole sur l'esplanade du Louvre, après s'être vu refuser l'autorisation de le faire au Champ-de-Mars.Marine Le Pen a, elle, prévu de rejoindre à Boulogne-Billancourt les 13 bus de sa campagne floqués à son effigie, pour ensuite converger avec le convoi vers Paris et déambuler à travers des "lieux symboliques du lien entre le peuple et l'État", comme l'Arc de Triomphe, la place de la Bastille ou celle de la République. La destination finale sera la place de la Concorde, où la foule pourra se réunir.