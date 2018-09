Pour Juncker, l'Europe doit prendre conscience de sa force sur la scène mondiale

"Nous devons devenir davantage un acteur global", a plaidé en français le chef de l'exécutif européen devant les eurodéputés réunis en session plénière à Strabourg. "Oui, nous sommes des payeurs globaux, mais nous devons aussi être des acteurs globaux", a-t-il poursuivi en anglais.

"Une nouvelle alliance" entre l'UE et l'Afrique

"La Commission propose aujourd'hui une nouvelle alliance (...) pour des investissements et des emplois durables", a-t-il déclaré devant le Parlement européen à Strasbourg.

Un nouveau partenariat économique entre les deux continents "permettrait de créer jusqu'à 10 millions d'emplois en Afrique dans les cinq prochaines années", a-t-il souligné.

Il a relevé que l'Afrique, dont de nombreux ressortissants fuient vers l'Europe en quête d'une vie meilleure, via la Méditerranée, compterait "2,5 milliards d'habitants d'ici à 2050".

"36% du commerce de l'Afrique se fait d'ores et déjà avec l'UE, mais les échanges commerciaux entre nous ne sont pas suffisants", a estimé M. Juncker.

"Je suis convaincu que nous devons faire évoluer les nombreux accords commerciaux entre les pays africains et l'UE vers un accord de libre échange de continent à continent, un partenariat économique entre partenaires égaux", a ajouté le chef de l'exécutif européen.

Il faut selon lui "arrêter d'envisager" les relations de l'UE avec l'Afrique "dans la seule perspective de l'aide au développement".

"L'Afrique n'a pas besoin de charité, elle a besoin d'un partenariat équilibré", a-t-il insisté.

Brexit: Londres ne peut pas être dans "certaines parties du marché unique"

"Le gouvernement britannique doit comprendre que quelqu'un qui quitte l'Union ne saurait avoir la même position privilégiée qu'un Etat membre. Si on quitte l'Union, on ne fait évidemment pas partie de notre marché unique et certainement pas de certaines de ses parties", a également déclaré M. Juncker.

Migration: Juncker veut une force de "10.000 gardes-frontières européens"

Jean-Claude Juncker a appelé le Parlement européen à un renforcement significatif de l'agence européenne de gardes-frontières, proposant qu'elle puisse disposer d'ici 2020 de 10.000 agents mobilisables aux confins de l'Union.