Plusieurs personnes ont été blessées samedi dans un train ICE en Bavière en Allemagne lors d'une attaque au couteau dont l'auteur présumé, un homme, a été interpellé et dont le mobile reste indéterminé.

La police a été alertée vers 08H00 GMT d'une attaque au couteau dans un train à grande vitesse ICE circulant entre Regensburg (Bavière) et Hambourg et à bord duquel se trouvaient environ 300 passagers. "Selon les premières informations, plusieurs personnes ont été blessées", a indiqué la police de Neumarkt in der Oberpfalz (Bavière), assurant qu'"il n'y a désormais plus aucun danger".

Au moins trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement, selon le quotidien populaire Bild. Aucun des blessés n'est toutefois en danger de mort, a précisé à l'AFP une porte-parole de la police locale.

- "Horrible" -

Un homme a été arrêté, a précisé la police, sans plus de précision à ce stade. Selon Bild, il s'agit d'un homme de 27 ans "d'origine arabe" et pouvant souffrir de troubles psychiatriques.

Le train à grande vitesse ICE a été immobilisé en gare de Seubersdorf, entre Nuremberg et Regensburg, dans le sud du pays. Un important dispositif policier a été déployé sur place.

"Cette attaque au couteau est horrible" a réagi le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer. "Je tiens à remercier tout le monde, en particulier la police et le personnel du train, pour leur action courageuse, qui a permis d'éviter pire encore", ajoute-t-il dans une déclaration sur Twitter. "Le mobile du crime n'est toujours pas clair et va maintenant être déterminé", promet-il.

Ces faits interviennent dans un contexte tendu en Allemagne, confrontée ces dernières années à une double menace terroriste, jihadiste et extrémiste de droite. Les autorités allemandes sont en particulier sur le qui-vive concernant la menace islamiste, notamment depuis un attentat au camion-bélier revendiqué par le groupe Etat islamique qui avait fait 12 morts en décembre 2016 à Berlin. Cette attaque jihadiste est la plus meurtrière jamais commise sur le sol allemand.

- "Ligne de mire" -

Depuis 2000, les autorités allemandes ont déjoué 23 tentatives d'attentat de ce type, avait indiqué le ministre de l'Intérieur 20 ans après le 11 septembre 2001. "L'Allemagne et l'Europe occidentale sont toujours dans la ligne de mire des islamistes radicaux", avait-il alerté.

Depuis 2013, le nombre d'islamistes considérés comme dangereux se trouvant en Allemagne a été multiplié par cinq pour s'établir actuellement à 615, selon le ministère de l'Intérieur.

Plusieurs des attentats ou tentatives ont été commis par des demandeurs d'asile --un Tunisien, un Syrien et un Afghan-- arrivés en Allemagne à la faveur de la crise migratoire de 2015. La chancelière Angela Merkel avait alors ouvert grands les portes du pays à quelque 900.000 demandeurs d'asile.

Pour les autorités, aucun des auteurs d'attentat n'est cependant venu en Europe porteur d'ordres de l'EI, contrairement à certains des assaillants du 13 novembre 2015 à Paris. Tous semblent avoir organisé leurs actes seuls.

Le 25 juin, trois personnes avaient ainsi été tuées et cinq autres blessées lors d'une attaque au couteau commise à Wurtzbourg, dans le sud de l'Allemagne par un Somalien, atteint de troubles psychiatriques.

L'Allemagne reste une cible pour des groupes jihadistes, en particulier en raison de son engagement au sein de la coalition combattant l'EI en Irak et en Syrie et dans celle déployée en Afghanistan jusqu'en août dernier.

