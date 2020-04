La France a passé mercredi la barre des 4.000 personnes décédées du coronavirus dans les hôpitaux, avec 4.032 décès enregistrés depuis un mois, dont 509 au cours des dernières 24 heures, nouveau bilan quotidien le plus élevé, a annoncé le directeur général de la Santé.

Au total, 24.639 personnes sont désormais hospitalisées, soit 1.882 de plus que mardi. Parmi elles, l'afflux de cas lourds en réanimation se poursuit avec plus de 6.000 personnes en réanimation: 6.017 (+452), soit "plus que la capacité initiale de la France" avant que les hôpitaux n'augmentent leurs capacités, a précisé le Pr Jérôme Salomon.

Ces chiffres ne constituent toutefois pas un bilan complet car il ne prennent pas en compte les décès en maison de retraite.

Face à l'engorgement des services de réanimation - plus de 6.000 malades ont besoin de traitements lourds - des transferts de patients sont organisés vers des régions moins touchées.

Trente-six d'entre eux ont été évacués mercredi à bord de deux TGV dans la matinée, au départ de Paris et à destination de la Bretagne, dans l'Ouest de la France.

Cent malades supplémentaires seront transférés hors de région parisienne d'ici jeudi midi.

Interrogé par les députés sur sa gestion de la crise, le Premier ministre Edouard Philippe a expliqué qu'il était "probable" que le déconfinement se fasse par étapes en France. Le gouvernement étudie ainsi la faisabilité d'un processus "qui serait régionalisé, qui serait sujet à une politique de tests, en fonction, qui sait, de classes d'âge", a expliqué le Premier ministre. Edouard Philippe a ajouté que "l'indicateur décisif" pour décider de la fin du confinement sera "le nombre de cas sévères".

Pour l'heure, les règles strictes de limitation des déplacements s'appliquent jusqu'au 15 avril, mais la France s'attend une longue crise sanitaire qui pourrait prolonger le confinement de plusieurs semaines.

L'exécutif est critiqué par une partie de la population et de l'opposition pour son "imprévoyance" face à la crise, en particulier sur la pénurie de masques de protection, de tests et de moyens pour les hôpitaux.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé mercredi que "plus d'un milliard et demi de masques" avaient été commandés en France et à l'étranger.

