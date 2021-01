Les Pays-Bas vont instaurer un couvre-feu nocturne, valable de 21h00 à 04h30, à partir de samedi, a déclaré jeudi le ministre néerlandais de la Justice, Ferdinand Grapperhaus, après un débat au Parlement sur la crise du coronavirus.

Malgré un déclin par rapport aux périodes antérieures le gouvernement a décidé d'instaurer un couvre-feu. La moyenne, sur toute la semaine, tourne autour des 5.500 nouveaux cas décelés par jour. Or Il y a exactement une semaine, c'était plus de 6.100 nouveaux cas recensés en 24 heures. Sept jours plus tôt, le nombre d'infections confirmées dépassait les 7.100 et le mercredi précédent il s'établissait à près de 9.500. Le nombre de décès s'élevait quant à lui à 87 mercredi, contre 106 mardi. Après trois jours d'augmentation, le nombre de patients hospitalisés a quelque peu diminué. Au total, les hôpitaux traitent actuellement 2.384 patients malades du Covid-19, soit 61 de moins que mardi, dont 675 aux soins intensifs.

