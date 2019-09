L'Italie va accueillir 24 migrants, et 24 autres seront acceptés en France et en Allemagne respectivement, 8 au Portugal et 2 au Luxembourg. 82 migrants sont sur le navire Ocean Viking - opéré par SOS Mediterranée et Médecins sans frontières - qui a accepté, en plus des 50 à son bord, 34 migrants d'un autre bateau en difficulté à cause d'intempéries plus tot dans la semaine. Le gouvernement italien avait accepté d'autoriser l'entrée du navire dans le port de Lampedusa après un accord passé avec divers pays pour se répartir les migrants.