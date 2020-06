Nouvelle étape du déconfinement avec la réouverture des frontières belges

La Belgique ouvre ce lundi ses frontières aux résidents des autres États membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen (Suisse, Liechtenstein, Islande et Norvège), et à ceux du Royaume-Uni. Une nouvelle étape du déconfinement, qui permet à de nombreux Belges d'envisager des vacances à l'étranger.