Notre-Dame de Paris défigurée par un incendie (en images)

"Le feu est complètement maîtrisé. Il est partiellement éteint, il reste des foyers résiduels à éteindre", a expliqué à l'AFP le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. Il aura fallu plusieurs heures à 400 pompiers pour venir à bout des flammes qui leur ont fait craindre à un moment de "voir la structure s'effondrer". Malgré tout, le "bilan matériel est dramatique", a affirmé le porte-parole avant de détailler: "l'ensemble de la toiture est sinistrée, l'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voute s'est effondrée, la flèche n'existe plus". La flèche qui surplombait ce joyau gothique, monument le plus visité d'Europe, n'existe plus, ni les vitraux centenaires. Monument historique le plus visité d'Europe, la cathédrale gothique est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1991. Entre 12 à 14 millions de touristes visitent chaque année ce chef-d'oeuvre de l'architecture gothique situé sur l'île de la Cité et des milliers de personnes ont assisté au désastre. L'effroi et une immense tristesse s'étaient emparés des Parisiens et touristes rassemblées à proximité de cette cathédrale, véritable ADN de la capitale française, sidérés par les flammes intenses et jaunes ravageant le monument et l'odeur de brûlé envahissant les rues. "La physionomie de Paris va changer, c'est terrible", a dit Marie, retraitée parisienne qui vit à quelques rues de la Seine. Les images très impressionnantes de l'incendie, et en particulier de l'effondrement de la célèbre flèche - dressée sur les quatre piliers du transept avec ses 93 mètres de haut - et d'une partie de la toiture, diffusées en direct par télévisions et réseaux sociaux dans le monde, ont provoqué une émotion internationale. Le bâtiment est mondialement connu pour son architecture mais aussi grâce au chef-d'oeuvre de Victor Hugo, "Notre-Dame de Paris", roman maintes fois adapté au cinéma, notamment par les studios Disney, ou en comédie musicale.







Notre Dame © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Notre Dame © AFP .







Notre Dame © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Emmanuel Macron: "Cette cathédrale, nous la rebâtirons tous ensemble" © AFP .







notre dame de paris © AFP Notre Dame de Paris ce matin







Incendie Notre dame © BelgaImage .







Incendie Notre dame © BelgaImage .







Incendie Notre dame © BelgaImage .







Incendie de Notre-Dame de Paris © BelgaImage .







Incendie notre dame © BelgaImage .







Notre dame incendie © AFP .







France: la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes © AFP .







La cathédrale Notre-Dame à Paris en proie aux flammes (en images) © AFP .







Incendie Notre Dame Paris © BelgaImage .







notre dame © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Notre Dame © AFP .







La cathédrale Notre-Dame à Paris en proie aux flammes (en images) © BelgaImage .







La cathédrale Notre-Dame à Paris en proie aux flammes (en images) © BelgaImage .







La cathédrale Notre-Dame à Paris en proie aux flammes (en images) © BelgaImage .







Incendie Notre Dame Paris © BelgaImage .







La cathédrale Notre-Dame à Paris en proie aux flammes (en images) © BelgaImage .







Incendie notre dame de paris © BelgaImage .







Notre Dame de Paris © AFP .







Incendie à Notre-Dame de Paris: la flèche vient de s'effondrer sur elle-même © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .







Incendie de Notre-Dame de Paris © AFP .