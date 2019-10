S'estimant lésés, des actionnaires du fonds d'investissement Nobles Crus l'attaquent en action collective pour obtenir réparation. Le fonds est gelé depuis 2013 par l'autorité financière luxembourgeoise.

La société de défense des investisseurs et épargnants Investor Protection Europe a lancé une action collective afin d'obtenir une indemnisation complète pour les privés et institutionnels qui ont été lésés par la gestion de Nobles Crus, ce fonds spécialisé dans les vins de grande valeur. Cette action collective est encadrée par le cabinet luxembourgeois Westlegal. Créé à la fin de 2007, le fonds Nobles Crus, piloté par la société Elite Advisers, a attiré nombre d'investisseurs français et belges. Les premières années de sa vie sont florissantes. Du moins au premier coup d'oeil. Car à partir de 2012, la gestion de Nobles Crus comm...