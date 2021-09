L'ex-chef de l'Etat français Nicolas Sarkozy a été déclaré coupable jeudi à Paris de financement illégal de sa campagne de 2012, dans l'affaire Bygmalion. Nicolas Sarkozy était absent au début du prononcé de la décision à 10h15.

La présidente de 11e chambre correctionnelle Caroline Viguier poursuivait la lecture de son jugement, avant de prononcer les peines à l'encontre de l'ancien président et des 13 personnes qui ont comparu à ses côtés.

Durant les cinq semaines de procès en mai-juin, il n'était venu à l'audience que le jour de son interrogatoire. Le parquet a requis un an de prison dont six mois avec sursis à son encontre pour "financement illégal de campagne".

