N-VA et VB sont les seuls à ne pas avoir approuvé la procédure contre la Hongrie

Les N-VA Mark Demesmaeker, Sander Loones, Helga Stevens et Anneleen Van Bossuyt se sont abstenus, tandis que le VB Gerolf Annemans a voté contre.

Les eurodéputés belges libéraux (MR et Open Vld), socialistes (PS et sp.a), centristes (CD&V, cdH et CSP) et écologistes (Ecolo et Groen) ont en revanche soutenu le texte, qui demande aux Etats membres (le Conseil) de se saisir de la question, sur base d'un rapport extrêmement critique de la députée Judith Sargentini (Verts/ALE) envers le régime de Viktor Orban.

La N-VA a justifié son abstention en affirmant que la procédure de l'article 7 risquait d'être vidée de sa substance - un moyen d'ultime recours - si elle est soutenue par des objectifs politiques particuliers, qui sont à ses yeux une politique migratoire laxiste ainsi qu'une politique socio-économique de gauche, comme tendrait à y inciter le rapport Sargentini. La N-VA n'a pas voulu clarifier davantage.