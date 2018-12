Migrants: le ministre de l'Intérieur britannique écourte ses vacances

Depuis novembre, au moins 220 personnes ont tenté de rejoindre clandestinement la Grande-Bretagne sur des petits canots.

La multiplication des tentatives de traversée de la Manche inquiète et met sous pression le gouvernement britannique, dont le ministre des Affaires intérieures Sajid Javid est rentré précipitamment de vacances dimanche. Mais "il n'y a pas de réponse simple", a-t-il reconnu, selon la BBC. Il s'est entretenu avec son homologue français, Christophe Castaner, pour une meilleure collaboration entre les deux pays.

D'après un reportage de la BBC, les passeurs affirment aux migrants qu'ils doivent se rendre le plus rapidement possible au Royaume-Uni car ce sera plus difficile après le Brexit. La traversée de la Manche sur de petites embarcations est rendue particulièrement dangereuse par la densité du trafic maritime, les forts courants et la faible température de l'eau.