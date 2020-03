Le négociateur européen Michel Barnier est convaincu que l'UE et le Royaume-Uni parviendront à un accord sur leur future coopération. Interview.

Les négociations sur les futures relations entre l'UE et le Royaume-Uni risquent de se compliquer en raison de la perte d'unanimité au sein de l'Europe.Il y a une grande unanimité en Europe. Les 27 ministres européens ont approuvé à l'unanimité mon mandat de négociation. Je mène des entretiens dans les différents États membres, j'écoute leurs préoccupations et leurs sensibilités, ce qui crée la confiance.Cependant, des lignes de fracture apparaissent : les Pays-Bas veulent protéger leurs ports, l'Allemagne son industrie automobile et la France veut que ses pêcheurs aient accès aux eaux britanniques. Cela vous permet-il de parvenir à une position de négociation pour l'ensemble de l'UE?Il existe évidemment des différences, mais en fin de compte tous les États membres veulent la même chose : protéger leur économie et le marché unique européen.L'UE souhaite qu'à l'avenir les Britanniques continuent à se conformer aux règles européennes en matière de protection des travailleurs et des consommateurs et de subventions publiques. Pourquoi les Britanniques feraient-ils cela ?Le commerce entre l'UE et les Britanniques doit être aussi fluide que possible, sans péage, sans droits de douane. C'est notre offre. Cela exige une concurrence loyale, et les règles et les lois doivent être adaptées à cette fin. J'espère que les Britanniques continueront à respecter un certain nombre de règles européennes, car ces règles sont bonnes. Mais bien sûr, ils peuvent aussi parvenir à une concurrence équitable grâce à leurs propres règles.Justement, les Britanniques ne veulent-ils pas se débarrasser de toutes ces règles européennes ?C'est leur droit. Mais ce n'est qu'avec des règles de concurrence équitables qu'ils conserveront l'accès à notre marché intérieur qui compte plus de 440 millions de consommateurs. C'est ce dont nous avons convenu avec les Britanniques il y a quelques mois. Et Boris Johnson était également d'accord..Récemment, le Premier ministre Johnson a souligné que la France dépense deux fois plus que la Grande-Bretagne pour les subventions, et l'Allemagne même le triple. Comment pouvez-vous être sûr que les Britanniques respecteront les règles de l'UE ?Bien sûr, les Français et les Allemands accordent des aides d'État, mais dans le respect des règles fixées par l'UE. C'est de cela qu'il s'agit : d'une concurrence loyale. Je vous assure que j'écoute très attentivement ce que Boris Johnson et d'autres hommes politiques britanniques disent. Après tout, l'idée d'un "Singapour sur la Tamise", où très peu de règles s'appliquent, ne vient pas de moi. Les Britanniques ont le droit de choisir cette voie. Mais il est également clair que l'accès au marché européen dépend de la mesure dans laquelle nous continuons à appliquer les mêmes règles.L'UE semble se méfier de qui va se passer en Grande-Bretagne après le Brexit. Le plus grand bloc commercial du monde devrait-il vraiment craindre un "Singapour sur la Tamise" ?Nous n'avons pas peur, mais nous ne sommes pas naïfs. Aucun compromis n'est fait sur le marché intérieur européen, l'élément principal partagé par les 27 États membres de l'UE. Grâce à ce marché intérieur, nous sommes respectés par Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Pas grâce à notre politique étrangère ou notre défense.La confiance mutuelle est cruciale pour le succès des négociations. Comment traiter avec quelqu'un comme Johnson, qui, comme Trump, peut parfois être très rustre?Nous sommes tous les deux des hommes politiques. C'est sur cette base que nous nous comprenons et que nous nous respectons mutuellement. J'admire la formidable énergie qu'il déploie dans les négociations. Johnson est très intelligent, mais il sait aussi que je suis bien préparé et que je ne me laisserai pas berner.Pourtant, certains éléments indiquent que le gouvernement britannique essaie de le faire. Pour les marchandises britanniques exportées vers l'Irlande du Nord, par exemple, on souhaite rendre possibles d'autres contrôles que ceux convenus à Bruxelles il y a quelques mois.Si nous voulons aboutir à un traité, il faut qu'il y ait de la confiance et du respect. Personne ne doit sous-estimer cela. En Irlande, il ne s'agit pas seulement de contrôler certaines marchandises ou certains animaux, comme c'était d'ailleurs déjà le cas avant le Brexit. Il ne s'agit de rien de moins que de la paix et de la stabilité en Irlande. L'UE, les gouvernements britannique et irlandais en sont conjointement responsables.Johnson veut prouver à ses électeurs que le Brexit peut être un succès sans trop de difficultés. L'UE doit-elle prouver le contraire, et donc faire en sorte que le Brexit échoue, même si c'est pour dissuader les populistes qui voudraient également quitter l'UE ?Non. Ce ne sera jamais la base des négociations. Je souhaite le meilleur à la Grande-Bretagne. Nous n'arrêterons pas le populisme de droite dans l'UE en ne permettant pas aux Britanniques de réussir, mais en tirant de véritables leçons du Brexit. Des solutions sont possibles.Pouvez-vous expliquer pourquoi 52 % des Britanniques ont voté pour le Brexit ?Certaines sensibilités britanniques ont joué un rôle, mais l'ambiance était similaire à celle des autres pays de l'UE : les gens ne se sentent pas protégés. Dans certaines régions il n'y a pas de perspective d'avenir, la colère s'accumule. Il suffit de regarder les gilets jaunes en France. De plus, je pense que les Britanniques ont commis une erreur il y a une trentaine d'années en abandonnant la plupart des industries traditionnelles et en misant tout sur les services. Sans industrie, ce n'est pas possible.Entend-on de l'amertume dans votre voix lorsque vous parlez du Brexit ? Comment vous êtes-vous senti quand il est arrivé fin janvier ?Je me suis senti personnellement touché. La toute première fois que j'ai voté pour quelque chose, c'était justement pour l'adhésion de la Grande-Bretagne à la Communauté européenne. Un référendum a été organisé à ce sujet en France en 1972. J'ai fait campagne pour l'intégration des Britanniques dans l'UE - et je ne l'ai jamais regretté.