Le début des congés du bâtiment dans plusieurs régions du pays devrait faire de ce samedi une journée particulièrement encombrée sur les routes des départs en vacances. Si peu d'embarras de la circulation était constaté samedi matin en Belgique, la situation était différente en France et en Allemagne notamment.

Vers 8h30, des files étaient déjà signalées entre Lyon et Orange (A7), Paris et Bordeaux (A10) mais aussi en Allemagne et en Autriche, entre Munich et Salzbourg et avant le tunnel du Saint-Gothard en Suisse, selon l'organisation de mobilité VAB. Sur ces tronçons habituellement très fréquentés, les ralentissements étaient déjà supérieurs à une heure.

Des files, moins importantes, étaient également constatées autour de Paris (A86), entre Francfort et Nuremberg (A3) ou sur l'A11 en Autriche en direction de la Slovénie.