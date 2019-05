Les relations sexuelles sous contrainte et harcèlement sexuel punissables aux Pays-Bas

Les relations sexuelles sous la contrainte et le harcèlement sexuel seront punissables aux Pays-Bas. Dans le premier cas, il s'agit de mieux protéger les victimes qui sont "paralysées" par la peur et ne protestent pas lors de relations sexuelles non consenties. Dans le second, il s'agit de mettre un terme aux nuisances d'importuns en rue ou sur Internet.

