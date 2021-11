Les Pays-Bas enregistrent un nombre quasi record de nouvelles contaminations au Covid-19

Les Pays-Bas ont enregistré un nombre quasi record de nouveaux cas de contamination par le coronavirus - plus de 12.000 - au cours des 24 dernières heures, le plus élevé depuis le début de cette année, selon les données publiées samedi par l'Institut national de santé publique et de l'environnement (RIVM).

