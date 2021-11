Les voyageurs européens pourront désormais se rendre au Togo ou à Singapour, et vice-versa.

La Commission européenne a décidé mercredi de reconnaitre comme équivalents au certificat européen les certificats Covid délivrés par le Togo et par Singapour. Ces documents peuvent donc désormais être utilisés dans l'UE avec la même valeur que les certificats émis par les États membres, et vice-versa.

Depuis que l'Union a lancé son système de "certificat Covid numérique", elle a multiplié les décisions d'équivalence avec des pays extérieurs, pour faciliter l'interopérabilité des passes européens et étrangers. Selon la communication de la Commission, 51 pays et territoires extérieurs sont ainsi reliés au système européen, dans l'intérêt des voyageurs.

