Les Britanniques doivent se préparer à "une longue période" de confinement en raison du nouveau coronavirus, a prévenu dimanche le bras droit du Premier ministre Boris Johnson.

Le gouvernement a décrété lundi un confinement général de la population pour au moins trois semaines, afin de tenter de freiner la propagation de l'épidémie qui a fait 1.019 morts et contaminé 17.089 personnes au Royaume-Uni.

"Je ne peux pas faire de prédiction précise mais je pense que tout le monde doit se préparer à une longue période durant laquelle ces mesures resteront en place", a déclaré Michael Gove, un ministre de premier plan, sur la BBC.

"J'aurais voulu pouvoir prédire quand tout cela prendra fin mais il est crucial pour le moment que nous respections durant les semaines à venir les directives strictes qui ont été établies en matière de distanciation sociale", a-t-il ajouté.

Dans le Sunday Times, l'épidémiologiste Neil Ferguson de l'Imperial College London, qui conseille le gouvernement, a estimé que le confinement devrait rester en place "probablement jusqu'à la fin mai, peut-être même début juin. Mai est optimiste".

Dans une lettre adressée aux 30 millions de foyers britanniques, le Premier ministre Boris Johnson a prévenu que la situation allait "s'aggraver avant de s'améliorer" et que le respect des règles de confinement permettrait un retour "à la normale" plus rapidement.

"Mais nous n'hésiterons pas à aller plus loin si c'est que les avis scientifiques et médicaux nous disent de faire", a-t-il ajouté.

Le chef de gouvernement a lui-même été testé positif au Covid-19, après avoir développé de "légers symptômes", mais il continue à diriger la riposte contre le coronavirus, selon Downing Street.

