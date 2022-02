Les époux Balkany "passaient leur temps à jouer avec le feu" et ont montré une "absence totale d'efforts pour apurer leur dette fiscale", a indiqué à l'AFP le parquet d'Évreux vendredi, au lendemain de la confirmation de la révocation de leur placement sous bracelet électronique.

"Ils passaient leur temps à jouer avec le feu. A un moment donné, c'est très simple, quand on joue avec le feu, on se brûle", a déclaré à l'AFP la procureure de la République d'Evreux Dominique Puechmaille. Le couple était assigné à résidence dans sa propriété de Giverny (Eure).

La magistrate a également dénoncé une "absence totale d'efforts pour apurer leur dette fiscale, objet de la condamnation" pour fraude fiscale. "Avant la révocation, il y a eu pour chacun de nombreux recadrages qui sont demeurés lettre morte", a ajouté Mme Puechmaille, qui n'a pas souhaité en dire plus.

La cour d'appel de Rouen a confirmé jeudi la révocation du placement sous bracelet électronique de l'ex-maire LR de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 73 ans, et de son épouse, 74 ans, décidée en décembre par le tribunal d'application des peines d'Evreux, ouvrant la voie à une prochaine incarcération du couple.

Selon l'arrêt concernant Patrick Balkany, lu à l'AFP par une source judiciaire, "son attitude et ses propos véhéments (...) souvent outranciers voire outrageants tant à l'égard du personnel de l'administration pénitentiaire que du juge de l'application des peines, ont illustré son incapacité à se conformer aux restrictions (...) imposées dans le cadre des aménagements de peine de trois ans d'emprisonnement ferme, dont il a continué à contester la sévérité voire le bienfondé".

"Outre quelques alarmes non justifiées, Patrick Balkany n'a jamais respecté sa principale obligation particulière, à savoir celle de payer les sommes dues aux finances publiques et ce, en dépit de sa très importante dette fiscale", selon l'arrêt.

Le couple a "des revenus tout à fait confortables", a précisé la source judiciaire.

Les motivations de l'arrêt concernant Isabelle Balkany est similaire, selon la source judiciaire.

"Il y a des rendez-vous (avec la justice ndlr) auxquels ils ne se sont pas rendus. Il y a des rendez-vous auxquels ils ont été particulièrement désagréables. Il y a eu des dates butoirs qui ont été fixées par le juge pour faire des efforts et tout ça est resté lettre morte", a aussi précisé la source judiciaire.

"Ils passaient leur temps à jouer avec le feu. A un moment donné, c'est très simple, quand on joue avec le feu, on se brûle", a déclaré à l'AFP la procureure de la République d'Evreux Dominique Puechmaille. Le couple était assigné à résidence dans sa propriété de Giverny (Eure). La magistrate a également dénoncé une "absence totale d'efforts pour apurer leur dette fiscale, objet de la condamnation" pour fraude fiscale. "Avant la révocation, il y a eu pour chacun de nombreux recadrages qui sont demeurés lettre morte", a ajouté Mme Puechmaille, qui n'a pas souhaité en dire plus. La cour d'appel de Rouen a confirmé jeudi la révocation du placement sous bracelet électronique de l'ex-maire LR de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 73 ans, et de son épouse, 74 ans, décidée en décembre par le tribunal d'application des peines d'Evreux, ouvrant la voie à une prochaine incarcération du couple.Selon l'arrêt concernant Patrick Balkany, lu à l'AFP par une source judiciaire, "son attitude et ses propos véhéments (...) souvent outranciers voire outrageants tant à l'égard du personnel de l'administration pénitentiaire que du juge de l'application des peines, ont illustré son incapacité à se conformer aux restrictions (...) imposées dans le cadre des aménagements de peine de trois ans d'emprisonnement ferme, dont il a continué à contester la sévérité voire le bienfondé". "Outre quelques alarmes non justifiées, Patrick Balkany n'a jamais respecté sa principale obligation particulière, à savoir celle de payer les sommes dues aux finances publiques et ce, en dépit de sa très importante dette fiscale", selon l'arrêt. Le couple a "des revenus tout à fait confortables", a précisé la source judiciaire. Les motivations de l'arrêt concernant Isabelle Balkany est similaire, selon la source judiciaire. "Il y a des rendez-vous (avec la justice ndlr) auxquels ils ne se sont pas rendus. Il y a des rendez-vous auxquels ils ont été particulièrement désagréables. Il y a eu des dates butoirs qui ont été fixées par le juge pour faire des efforts et tout ça est resté lettre morte", a aussi précisé la source judiciaire.