Le volcan Etna sur l'île de Sicile, actuellement touchée par d'importants feux de forêt, est entré en éruption samedi soir, a indiqué l'institut national de géophysique et de volcanologie de Catane.

Le cratère a craché de la lave et des cendres, et de la fumée s'est élevée jusqu'à cinq kilomètres.

Des incendies font rage à l'est de la Sicile. Les températures avoisinent les 40 degrés sur l'île.

Dans le reste du pays, la Lombardie a elle été placée en alerte rouge à la suite d'importantes pluies près du lac de Côme, qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain.

Des alertes ont aussi été décrétées pour d'autres régions du nord, comme la Toscane et Venise.

