Le tourisme en Islande, une épidémie silencieuse (En images)

Destination à la mode pour les voyageurs en quête de paysages sensationnels, l'Islande et ses 335 000 habitants ont accueilli plus de deux millions de touristes en 2017. Le tourisme y est devenu une des principales sources de revenus du pays, devant les industries séculaires de la pêche et de la production d'aluminium. Une donnée qui pourrait bien changer durablement le visage de la petite île de l'Atlantique Nord et de sa nature exubérante, terre de glace et de feu. Par Denis Meyer/Hans Lucas.