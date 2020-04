L'épidémie de coronavirus a fait 437 morts en France au cours des dernières 24 heures dont 295 dans les hôpitaux, portant le total des décès à 23.293 depuis début mars, selon le bilan établi lundi par la Direction générale de la santé.

L'épidémie a tué 14.497 personnes dans les hôpitaux et 8.796 (+142) dans les établissements sociaux et médico-sociaux, témoignant d'une nouvelle accélération du nombre des décès après plusieurs jours de ralentissement, selon le communiqué de la DGS. A titre de comparaison, le bilan des morts sur 24 heures s'établissait à 242 personnes décédées dimanche (et 369 samedi), dont 90 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux. En revanche le nombre de patients Covid-19 en réanimation (4.608) est en baisse de - 74 malades. La Direction générale de la Santé (DGS) insiste sur le fait que depuis le début de l'épidémie, 88.712 personnes ont été hospitalisées dont 45.513 sont rentrées chez elle, "sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville".