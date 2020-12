Le président français Emmanuel Macron a été testé positif jeudi au Covid-19 et va s'isoler pendant sept jours, a annoncé l'Elysée.

Après le diagnostic établi par "des tests RT-PCR réalisés dès l'apparition de premiers symptômes", le chef de l'Etat français "s'isolera pendant 7 jours" mais "continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance", ajoute la présidence dans un communiqué.

Son voyage au Liban prévu mardi et mercredi est donc annulé, a précisé l'Élysée. Il devait y passer un réveillon avec les militaires français de la Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban, et rencontrer de nouveau les dirigeants libanais.

L'épouse d'Emmanuel Macron, Brigitte "ne présente aucun symptôme", a précisé son cabinet. Elle a été testée négative au Covid-19 mardi avant d'effectuer une visite dans un service pédiatrique de l'hôpital Saint-Louis à Paris.

Le Premier ministre français, Jean Castex, "considéré comme cas contact" du président Emmanuel Macron positif au Covid-19, s'est "placé à l'isolement, bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie", ont annoncé jeudi ses services.

"Son agenda va être adapté de manière à ce qu'il puisse travailler en distanciel pendant les sept prochains jours. Par mesure de précaution, un test PCR a été réalisé dès ce matin, les résultats sont attendus sous peu", a expliqué Matignon, précisant que le chef du gouvernement avait donc renoncé jeudi à présenter au Sénat le plan de stratégie vaccinale.

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM), "cas contact" d'Emmanuel Macron testé positif au Covid-19, s'est isolé, a indiqué jeudi la présidence de l'institution dans un communiqué. Certains présidents de groupes politiques comme Valérie Rabault (PS) ou Olivier Becht (Agir ensemble), qui comme le président de l'Assemblée nationale, ont déjeuné mardi avec le chef de l'Etat, ont annulé leurs rendez-vous ou se sont isolés, ont indiqué des sources parlementaires.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, devrait également se mettre à l'isolement jusqu'au 24 décembre puisqu'il a rencontré le président français lundi 14 décembre, à Paris.

