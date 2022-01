Le Parlement européen rendra hommage lundi à son président David Sassoli, qui est décédé mardi passé, lors de la séance plénière qui se déroule cette semaine à Strasbourg.

L'ancien Premier ministre italien de centre-droit, et désormais eurodéputé, Enrico Letta, s'exprimera au cours de cette cérémonie en sa mémoire.

M. Sassoli est décédé aux premières heures de mardi dans un hôpital du Nord de l'Italie où il avait été admis le 26 décembre des suites d'une "grave complication due à un dysfonctionnement du système immunitaire".

La semaine passée, les leaders européens ont déjà rendu hommage au social-démocrate italien. Nombreux se sont joints aux funérailles d'Etat organisées à Rome la semaine passée. Les eurodéputés ont aussi observé une minute de silence en l'honneur de leur président.

Son mandat de deux ans et demi à la tête de l'organe législatif de l'UE devait prendre fin ce mois-ci. Le président par intérim du Parlement européen est désormais son vice-président le plus haut placé, Roberta Metsola, une femme politique maltaise qui était déjà pressentie pour succéder à M. Sassoli.

La succession présidentielle fera l'objet d'un vote au parlement mardi.

