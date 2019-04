"Le nouveau visage policé de la droite radicale"

Le Parlement européen de l'après-élections du 26 mai devra composer avec un nouvel acteur de la mouvance d'extrême droite ou populiste qui en compte déjà une flopée.

En remportant les élections provinciales du mercredi 20 mars, en devenant le premier parti au Sénat (13 sièges sur 75, les sénateurs sont élus par les membres des Etats provinciaux) et en mettant en minorité dans cette assemblée le gouvernement quadripartite de centre-droit de Mark Rutte, le Forum pour la démocratie (FvD) a fait une percée étonnante sur l'échiquier politique des Pays-Bas - il ne disposait d'aucun élu dans la Première chambre - et ringardisé dans la foulée la formation d'extrême droite du sulfureux Geert Wilders. Derrière ce parti qui n'avait récolté que 1,78 % des voix et deux élus un an ap...