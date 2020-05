Le nombre d'infections au Covid-19 dans le monde a atteint la barre des 5 millions, selon les chiffres relayés jeudi matin par l'université Johns Hopkins.

Les Etats-Unis sont toujours les plus touchés avec près de 1,5 million de cas confirmés. Suivis par la Russie avec plus de 300.000 personnes infectées par le coronavirus et le Brésil qui compte près de 290.000 cas. Il est important de noter que ces chiffres ne comprennent que les infections officiellement enregistrées.

La Belgique est, quant à elle, 17e de la liste avec 55.983 cas, selon les données de l'université américaine.

